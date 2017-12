Inauguração de templo da Universal bloqueia vias na região do Brás

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitorará o trânsito e bloqueará vias no Brás, na região central de São Paulo, das 15h às 23h desta quinta-feira, 31, para a inauguração do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. O evento se iniciará às 19h e tem término previsto para as 21h. O novo templo se localiza no número 605 da Avenida Celso Garcia.

A partir das 17h, a CET interditará uma faixa da Celso Garcia, sentido centro, entre as Ruas Júlio Cesar da Silva e Bresser, para a concentração e a preparação do cortejo. Entre as 18h45 e as 19h15, a Rua João Boemer será totalmente bloqueada na altura da Celso Garcia e, caso seja necessário, a Rua José Monteiro, na altura na Rua 21 de Abril. E, para facilitar o tráfego de pedestres, uma faixa da Rua Doutor Carlos Botelho será interditada, entre as Ruas João Boemer e Bresser.

Vagas nas ruas e fretados. O acesso ao bolsão de estacionamento de ônibus fretados será feito pela Rua Joaquim Carlos e a saída, pela Rua Cachoeira.

A CET destinará vagas nas ruas para o estacionamento dos carros: na Rua Behring, entre as Ruas João Boemer e Joaquim Carlos; no lado par da Rua Cesário Alvim, entre a Rua Francisco Coimbra e a Celso Garcia; e na Rua Cachoeira, junto à saída do estacionamento de fretados. No entanto, a companhia recomenda que os fiéis utilizem o transporte coletivo, "pois a oferta de vagas de estacionamento na via pública é limitada".

Transporte coletivo. Os pontos de ônibus da Celso Garcia, sentido centro, entre as Ruas Júlio Cesar da Silva e Bresser, serão desativados das 15h às 21h. Por isso, a São Paulo Transporte (SPTrans) alterou a localização de duas paradas na Celso Garcia: as que funcionam na altura dos números 617 e 499 irão para o número 741. Já no sentido bairro da Celso Garcia, o ponto na altura do número 560 será transferido para o número 392.

E, com a interdição da Rua João Boemer, uma linha terá o seu itinerário de ida alterado: 311C/10 Parque São Lucas-Bom Retiro, que seguirá normal até a Praça Monsenhor Meirelles, onde desviará pelas Ruas 21 de Abril, Cesário Alvim, pela Avenida Celso Garcia e pelas Ruas Gonçalves Dias, Cachoeira, Santa Clara, João Boemer, retornando ao trajeto normal. A volta não sofrerá alterações.

Desvios. Os motoristas que vierem do Viaduto Bresser, com destino à Marginal do Tietê, deverão seguir pela Rua 21 de Abril, virar à esquerda na Rua Cesário Alvim, à direita na Avenida Celso Garcia, à esquerda na Rua Gonçalves Dias, à esquerda na Rua Cachoeira, novamente à esquerda na Rua Santa Clara, sentido Brás, e seguir em frente pela Rua Cachoeira, sentido Marginal.

Já os veículos provenientes da Avenida Rangel Pestana, com destino à região da Mooca, deverão virar à direita na Rua Brigadeiro Machado, entrar à esquerda na Rua 21 de Abril e virar à direita na Rua Bresser, seguindo em frente pelo viaduto.