Inauguração de duas estações da Linha 4-Amarela deve atrasar

Questionado ontem sobre o cumprimento do cronograma, o Metrô não confirmou nem negou a mudança no calendário. "A entrega das duas primeiras estações da Linha 4-Amarela depende da conclusão bem sucedida de uma série de complexos e exaustivos protocolos de teste. Esses testes ocorrem de forma isolada e posteriormente integrada", informa nota enviada pela companhia. "As obras da Estação Paulista estão chegando ao fim. Em breve, as Estações Paulista e Faria Lima entrarão em operação", dizia o texto, sem informar a data.

O atraso é mais um na longa lista de adiamentos da nova linha, que ligará a Vila Sônia à Luz. As obras começaram em setembro de 2004 e a previsão inicial era que a primeira fase ficasse pronta até 2008. Um dos motivos para o atraso foi o acidente ocorrido na área da futura Estação Pinheiros, em janeiro de 2007, que matou sete pessoas.

A segunda fase da linha começaria a funcionar neste ano. Agora, apenas a primeira fase (que tem, além de Paulista e Faria Lima, as Estações Butantã, República e Luz) sairá até dezembro. As demais estações serão inauguradas no ano que vem.