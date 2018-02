Inauguração de árvore deve complicar o trânsito a partir de hoje no Ibirapuera A árvore de Natal do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, será inaugurada às 18 horas de hoje. E deve tornar mais difícil o trânsito na área, que já para por causa das exibições da fonte com desenhos multimídia.