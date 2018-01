Inauguração de árvore de Natal no Ibirapuera terá show de Toquinho

SÃO PAULO - A árvore de Natal do Parque do Ibirapuera será inaugurada neste sábado, 13, às 20 horas, com show gratuito do cantor Toquinho. Uma hora depois, as luzes da estrutura serão acesas e haverá queima de fogos de artifício.

A árvore tem 54 metros de altura (equivalentes a um prédio de 20 andares) e 30 metros de diâmetro. A estimativa é de que 200 mil pessoas visitem a atração até 5 de janeiro.

Pela primeira vez em 12 anos, a Prefeitura bancará a estrutura, antes patrocinada pelo banco Santander.