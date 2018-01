Inauguração de ciclovia e bloqueio da Paulista neste domingo alteram 27 linhas de ônibus

A Prefeitura de São Paulo vai bloquear o tráfego de veículos e abrir para pedestres a Avenida Paulista neste domingo, 23, durante inauguração da ciclovia da Avenida Bernardino de Campos. Com o fechamento da via, 27 linhas de ônibus terão os trajetos alterados entre 8h e 16h (veja a lista abaixo). Agentes da Companhia de Engenharia do Tráfego (CET) estarão no local para orientar os motoristas e os usuários do transporte público.

Nesta sexta-feira, 21, o Ministério Público do Estado (MPE) recomendou que a Prefeitura não feche a via neste domingo. Apesar do pedido, a Prefeitura de São Paulo manteve a decisão de bloquear a Paulista. A Promotoria de Habitação e Urbanismo do MP alega que, se a CET deliberar pela abertura da avenida para ciclistas e pedestres, a administração municipal não poderá realizar a corrida de São Silvestre e o show da Virada, ambos no dia 31 de dezembro.

Caso resolva fechar, a Prefeitura pagará uma multa de R$ 30 mil. Para fazer a recomendação, o MPE usa como justificativa um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com a Prefeitura em 2007. No documento, a CET se compromete a fazer interdições na avenida em três ocasiões: Parada Gay, São Silvestre e show da Virada. Neste ano a Prefeitura fez interdições na Parada Gay e na inauguração da ciclovia da Paulista, no dia 28 de junho.

Confira as 27 linhas que serão desviadas. As informações são da SPTrans.

Linhas: 917H/10 Terminal Pirituba – Metrô Vila Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Prof. Noé Azevedo, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Linha: 177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Matias Aires, Rua Maceió, prosseguindo normal.

Linha: 107T/10 Metrô Tucuruvi – Terminal Pinheiros

Ida: Normal até a Av. Ipiranga, Rua da Consolação, Av. Rebouças, retorno. Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Augusta, Al. Santos, Rua Pe. João Manuel, Al. Jaú, Av. Rebouças, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Linha: 175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Linha: 508L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular)

Sentido único: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, prosseguindo normal.

Linha: 805L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação (Circular)

Sentido Único: Normal até a Rua. Dr. Nicolau de Souza Queiroz, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua Bela Cintra, Rua Matias Aires, Rua Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Linha: 930P/10 Terminal Pq. Dom Pedro II – Terminal Pinheiros

Ida: Normal até a Av. Ipiranga, Rua da Consolação, Av. Rebouças, retorno. Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Augusta, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua Augusta, Al. Santos, Rua Pe. João Manuel, Al. Jaú, Av. Rebouças, Rua da Consolação, Viad. Nove de Julho, prosseguindo normal.

Linha: 475M/10 Jd. Saúde – Term. Amaral Gurgel

Ida – Normal até a Rua Limoeiro de Anadia, Rua Vergueiro, Pça. Rodrigues de Abreu, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, prosseguindo normal.

Volta – Normal até a Rua Treze de Maio, Praça Amadeu de Amaral, Rua João Julião, Viad. Beneficência Portuguesa, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Linha: 477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

Ida: Normal até a Rua Dr. Neto de Araújo, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, acesso, Rua Cincinato Braga, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av.Brig. Luis Antônio, Al. Santos, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Linha: 478P/10 Sacomã – Pompéia

Ida: Normal até a Rua Dr. Neto de Araújo, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Linha: 874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: Normal até a Rua Dr. Neto de Araújo, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal , Rua Antonio Carlos, Rua Bela Cintra, Rua Matias Aires, Rua Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Linha: 5106/10 Jd. Selma – Lgo. São Francisco (Circular)

Sentido único: Normal até a Rua Tutoia, Rua Abílio Soares, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, prosseguindo normal.

Linha: 5791/10 Eldorado – Metrô Vergueiro

Ida: Normal até Rua Vergueiro, Acesso, AC. Pista Descendente, Av. Vinte Três de Maio, Rua Br. de Ijuí, Rua Pedroso, Rua Vergueiro.

Volta: Sem Alteração.

Linhas: 875A/10 Aeroporto – Perdizes (via Aratãs)

875M/10 Aeroporto – Metrô Barra Funda

Ida: Normal até Av. Prof. Noé de Azevedo, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Linha: 669A/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: Normal até a Av. Brig. Luiz Antonio (direto), Pr. Pérola Byington, acesso, Rua Jaceguai, Rua Quatorze de Julho, Vd. Julio Mesquita Filho, Av. Radial Leste-Oeste, Rua Amaral Gurgel, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal.

Linha: 857P/10 Terminal Campo Limpo – Paraíso

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão e Rua Dr. Tomás Carvalhal.

Volta: Rua Dr. Tomás Carvalhal, Rua Des. Eliseu Guilherme, Rua Afonso de Freitas, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

Linha: 715M/10 Jd. Maria Luiza – Lgo. da Pólvora

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Av. Brig. Luis Antonio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

Linha: 719P/10 Terminal Pinheiros – Metrô Armênia

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Matias Aires, Rua Maceió, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

Linha: 857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: Normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até a Rua. Dr. Nicolau de Souza Queiroz, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio, Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

Linha: 874C/10 Parque Continental – Metrô Trianon - MASP

Sentido Único: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Matias Aires, Rua da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Linha: 875H/10 Term. Lapa – Metrô Vila Mariana

Ida: Normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Rua da Consolação, Al. Santos Rua Cubatão, Viad. Eng. Antônio de Carvalho Aguiar, Rua Cubatão, Rua Estela, Rua Vergueiro, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Av. Prof. Noé de Azevedo, Rua Vergueiro, Rua Dr. Eduardo Amaro, Rua Apeninos, Rua do Paraíso, Av. Bernardino de Campos, Rua Treze de Maio Rua Cincinato Braga, Rua São Carlos do Pinhal, Viaduto Bernardino Tranchesi, Rua São Carlos do Pinhal, Rua Antonio Carlos, Rua da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normal.

Linha: 809V/10 Vila Gomes – Paulista

Sentido único: normal até a Rua da Consolação, Rua Fernando de Albuquerque, Rua Haddock Lobo, Rua Matias Aires, Rua da Consolação, prosseguindo normal.

Linha: 6412/10 Paraisopolis – Paulista (Circular)

Sentido único: Normal até a Av. Brigadeiro Luis Antônio, Rua Treze de Maio, Acesso, Rua Cincinato Braga, Av. Brigadeiro, prosseguindo normal.