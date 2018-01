Inauguração da Chácara Jockey será em 1º de maio, diz Haddad

SÃO PAULO - Um ano e meio após o início da reforma na Chácara do Jockey, na zona sul da capital, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta sexta-feira, 8, que uma parte do parque construído no local será inaugurada no dia 1.º de maio. Na data, Haddad afirmou que estarão concluídos o Centro Educacional Infantil (CEI), a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e equipamentos de esporte.

O centro cultural, no entanto, ainda não tem prazo para ser entregue. “Vamos entregar os primeiros equipamentos, mas é uma tarefa de médio prazo entregar todas as baias reformadas”, disse o prefeito.

Haddad afirmou que pediu a realização de shows durante a inauguração. Ainda não há detalhes sobre os artistas cotados para a festa. “Estão vendo. Eu pedi para ter. Gosto de um showzinho. Pedi para ter pelo menos um show de fim de tarde. Vai ficar bem legal”, destacou.

Negociação. A Chácara tem 169 mil metros quadrados e fica em área nobre da cidade, perto da Marginal do Pinheiros. Após três meses de negociação com o Jockey Club e de uma ação judicial de desapropriação, a Prefeitura anunciou, em outubro de 2014, a transformação em espaço público.

Dono do espaço, o Jockey Club aceitou negociar o valor em troca de um abatimento na dívida do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Inicialmente, a proposta feita na Justiça era de R$ 63,9 milhões, mas o clube havia afirmado que o valor venal do terreno era quase três vezes maior, de R$ 177 milhões. A dívida total era estimada pelo governo em R$ 133 milhões.

O futuro parque tem área superior ao da Aclimação, na zona sul da cidade. O espaço já serviu como apoio no treinamento de cavalos e jóqueis quando o turfe na capital atingiu seu ápice, nos anos 1970.

De 2005 ao fim de 2014, no entanto, somente o clube de futebol Pequeninos do Jockey funcionou no terreno. Em 2010, um projeto para construir um condomínio vertical no lugar foi apresentado, mas acabou barrado na Justiça. Moradores chegaram a fazer um abaixo-assinado em favor do parque.