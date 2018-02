Entreouvido numa roda de deputados que ontem discutia a novela Avenida Brasil nos corredores do Congresso: "Essa Carminha é a filha que Joaquim Roriz pediu a Deus!"

Rolo espetacular

Recém-separado da patroa, o ex-jogador de vôlei Tande nega "veementemente" por meio da assessoria de imprensa da TV Globo, onde agora é apresentador do Esporte Espetacular, que esteja pegando - ou que tenha pegado - uma colega de trabalho. Será que a moça é casada, caramba?

Melhor prevenir

Todo cuidado é pouco: antes que arrumem pretexto para colocá-lo em cana por causa de falta de pagamento, Fernando Lugo entrou na Justiça paraguaia com pedido de revisão de valores das pensões alimentícias que paga às mães de seus filhos! O ex-presidente está, como se sabe, desempregado há uma semana!

Dane-se o euro!

Não convidem a chanceler alemã Angela Merkel e o premier italiano Mario Moonti para a mesma mesa de discussão hoje à tarde na reunião de cúpula da União Europeia, em Bruxelas! Os dois vão estar com a cabeça em Varsóvia, onde Alemanha e Itália se enfrentam pelas semifinais da Eurocopa.

Nada a ver

Abílio Diniz não foi convidado para o cargo e, se o fosse, não aceitaria ser técnico do São Paulo. E não se fala mais nisso, ok?

Será o Benedito?

A denúncia é de torcedores argentinos: tinha flanelinha corintiano atuando ontem à noite nas imediações da Bombonera!

Lula só quer, ao que parece, ter certeza de que está inteiramente imune a si próprio após a alta médica que o devolveu ao mundo da política - daí a série inacreditável de despachos desastrados que vem protagonizando sem arrependimentos no noticiário.

Da conversa com Gilmar Mendes na casa de Nelson Jobim às fotos com Fernando Haddad nos jardins de Paulo Maluf, passando pela pagação de mico no Programa do Ratinho, tudo teria sido cuidadosamente planejado para testar a paciência da legião de admiradores do ex-presidente.

Até que ponto, depois de eleger a Dilma e vencer um câncer, "o cara" pode fazer o que lhe der na telha sem medo de que alguma coisa possa dar errado em seu destino? - eis a questão!

Lula até que vem sobrevivendo bem à opinião pública, mas a militância do PT tem bons motivos para se perguntar onde é que isso vai parar.

O suposto encontro de cortesia com o novo presidente do Paraguai, Federico Franco, nem parece tão politicamente incorreto assim diante do boato de que o ex-presidente teria desafiado Thor, o primogênito de Eike Batista, para um pega de automóvel.

Aí, francamente, já seria caso de interdição, né não?

Fim de uma era

O verdadeiro rock'n roll está de luto! Nasi, o ex-vocalista da banda Ira!, fez as pazes com o irmão! Pode?