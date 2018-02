Impunidade cria passeios ''fora da lei'' Se as leis municipais fossem seguidas ao pé da letra, as calçadas amplas, lisas e bem cuidadas não seriam exclusividade da Avenida Paulista. A legislação diz que todos os passeios da cidade devem ser regulares, sem buracos ou emendas, podendo ter canteiros, árvores nativas e bancos. A impunidade para quem descumpre essas regras e a falta de comprometimento do poder público, porém, fazem com que a realidade das nossas calçadas fique bem distante dessa utopia.