Impossível de instalar

ADRIANO DA SILVA SANTOS / SÃO PAULO

A Telefônica informa que já atendeu à solicitação do sr. Santos. A empresa diz que entrou em contato com o cliente para prestar os esclarecimentos necessários e pedir desculpas pelos transtornos.

O leitor comenta: As providências tomadas pela Telefônica não foram suficientes. O serviço de "internet ilimitada" continua com o mesmo problema. Decidimos cancelar o

serviço, pois ninguém consegue fazê-lo funcionar.

NET

Sem serviço nem contato

Em fevereiro, a fiação do telefone da NET instalado em casa teve um curto-circuito. Procurei a empresa de imediato. Apesar de marcar inúmeras visitas, funcionários não apareceram. Perdi dias de trabalho por isso. Em 3/4, por volta das 14h30, vi um carro da NET em frente à minha residência, que foi embora sem tocar a campainha. No dia seguinte, telefonei de novo para a NET, que disse que a visita fora cancelada porque o "cliente estava ausente". Nesse período em que estou sem telefone, a NET mandou a cobrança da fatura, como se tudo estivesse funcionando bem.

CRISTIANE OLIVEIRA SANTOS

SÃO PAULO

A NET esclarece que tentou contato nos telefones informados, sem sucesso. Solicita que a leitora envie um outro número para prestar o devido atendimento.

A leitora diz: A resposta é inverídica. Ninguém da NET tentou entrar em contato comigo.

VIDAS EM RISCO

Perigo na marginal

Arbustos invadem a faixa de rolamento da pista da Marginal do Pinheiros, na altura da raia olímpica, ocasionando acidentes. Quem trafega próximo à mureta tem de desviar deles e invadir a pista destinada às motos. Há 6 meses que a maioria dos acidentes na pista ocorre exatamente nesse local. Quantas vidas ainda serão perdidas?

PAULO HENRIQUE / SÃO PAULO

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras não respondeu.

O leitor comenta: O departamento de comunicação do gabinete do prefeito encaminhou uma solicitação à Subprefeitura do Butantã. Acredito que o impasse está entre a Prefeitura, a subprefeitura e a AES Eletropaulo, pois é alegado que tais arbustos estão próximos às torres da concessionária. Enquanto isso, vidas são perdidas. Há outro inconveniente, um pouco menor, que é a perda pelo cidadão do bem usado para transporte ou trabalho.

CENA COMUM

Ambulantes em ônibus

Diariamente vou de casa para o trabalho e para a faculdade de ônibus. Além da superlotação, é comum os motoristas liberarem a entrada de vendedores ambulantes pela porta traseira. Insistentes, eles fazem com que os passageiros, pelo menos, segurem o produto. Há ainda quem peça esmolas. Contam sua história de vida, mostram suas feridas ou cicatrizes, constrangendo as pessoas. Outros só pegam uma carona.

GABRIEL GOMES / SÃO PAULO

Marco Siqueira, da Assessoria de Comunicação Social da SPTrans, esclarece que a entrada de ambulantes ou pedintes dentro dos ônibus do sistema municipal é proibida. Informa que as empresas e cooperativas que permitem o comércio dentro dos coletivos são punidas com multas de R$ 180. Solicita ao leitor que indique a região em que a prática descrita por ele ocorre para que seja fiscalizada. Diz ainda que ele também

pode fazer uma denúncia pelo www.sptrans.com.br ou

pela Central 156.