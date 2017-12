Importação custa US$ 10,2 mi ao País O Brasil, que desperdiça trapos e resíduos têxteis, importou, em 2012, 9,1 mil toneladas desses materiais, a um custo de US$ 10,2 milhões, segundo o Sinditêxtil-SP. Argentina, EUA e China estão entre os principais exportadores. São Paulo foi o quarto maior estado importador, com 700 toneladas, atrás de Ceará, Paraíba e Santa Catarina.