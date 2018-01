Implosão de um trecho do Elevado da Perimetral levou somente cinco segundos Em cinco segundos, veio abaixo na manhã de ontem o primeiro trecho do Elevado da Perimetral. A demolição faz parte do plano de revitalização da Zona Portuária do Rio. Na implosão de 1.050 dos 4.790 metros da via foram utilizados 1.200 quilos de dinamite. De acordo com a prefeitura, os escombros serão reaproveitados na pavimentação de ruas da Zona Portuária e a limpeza da área deve levar 90 dias. Os demais trechos do elevado devem ser implodidos ou desmontados, dependendo do resultado da análise do entorno, no início de 2014. Estavam presentes no evento até o prefeito Eduardo Paes e o vice-governador fluminense, Luiz Fernando Pezão.