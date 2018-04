Impermeabilização de sofá provoca explosão Uma explosão assustou ontem moradores de um prédio na Rua Gabriel dos Santos, em Santa Cecília, região central. Três pessoas ficaram queimadas, mas não correm risco de morte. Entre os feridos está a dona do apartamento do 5.º andar onde houve o acidente. Segundo policiais militares, a mulher estava com dois funcionários que impermeabilizavam um sofá. A dupla teria alertado para que não acendesse o fogão porque o produto usado é altamente inflamável, mas ela ignorou o aviso. Os funcionários da empresa ficaram feridos.