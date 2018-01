Imperador do Ipiranga faz desfile correto no Anhembi

SÃO PAULO - A história da medicina através dos tempos inspirou o desfile da Imperador do Ipiranga, primeira escola a desfilar no carnaval de São Paulo, às 23h24 desta sexta-feira, 12. A agremiação fez um desfile luxuoso - o carro abre-alas, por exemplo, media 96 metros de comprimento, representando as primeiras civilizações da antiguidade que começaram a desenvolver a ciência. Cerca de 3 mil componentes fizeram a folia da escola, que não teve incidentes e terminou dentro do prazo de 65 minutos.

Vice-campeã do Grupo de Acesso em 2009, a Imperador veio para o sambódromo com o principal objetivo de se manter no grupo especial do carnaval paulistano. O carnavalesco Anselmo Brito apostou em grandes alegorias, como pode ser visto no quinto e último carro alegórico, cujo tema era a medicina de mãos dadas com a tecnologia. A alegoria trouxe uma réplica de um helicóptero que, movido em compasso com a respiração dos bonecos, subiu cerca de quatro metros e levava as passistas para a avenida.