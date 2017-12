Impasse na Justiça e desgaste de Haddad devem continuar Trata-se de uma excelente notícia para o contribuinte, mas ele deve se preparar para uma longa briga jurídica, que não será resolvida no Tribunal de Justiça. A Prefeitura de São Paulo ainda pode derrubar a liminar com um recurso, mas será necessária a análise do mérito mais adiante. Por enquanto, o contribuinte continua sem saber ao certo quanto vai pagar de IPTU em 2014, e a Prefeitura sem saber a receita que terá com o tributo.