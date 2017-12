Impasse ameaça entrega parcial do Rodoanel Um novo imbróglio no canteiro de obras do Trecho Leste do Rodoanel, agora envolvendo um macaco hidráulico, põe em xeque até mesmo a entrega parcial dos 43,8 quilômetros de estrada entre o Trecho Sul, em Mauá, e Via Dutra, em Arujá, dentro do prazo, em março do ano que vem.