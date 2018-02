Impactos sociais da obra estão em segundo plano Não há alternativas para que uma obra como a do Rodoanel não cause impactos. Porém, a avaliação não pode ser considerada só na faixa imediata de implementação. Haverá dano ambiental, transformação na estruturação da cidade e alterações no valor e uso do solo. Os estudos precisam se dar em uma perspectiva integrada de planejamento urbano, e não apenas setorial. Esse conjunto de impactos não é visto na sua totalidade. Os estudos não podem se referir apenas à obra, devem prever também a compensação de sua operação futura e a manutenção das compensações realizadas.