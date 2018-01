Imóvel paga cota de solidariedade A Secretaria Municipal de Licenciamento aplicou, pela primeira vez neste mês, a cota de solidariedade, instrumento do Plano Diretor que obriga empreendimentos com mais de 20 mil metros quadrados a colaborar com a construção de moradia popular na cidade. Trata-se de um projeto residencial, com 396 unidades, na zona oeste.