Imóvel de 1765 está abandonado Um antigo quartel da Polícia Militar na região do Glicério, no centro de São Paulo, está abandonado há mais de 17 anos. Erguido em 1765 e antiga sede do 2.º Batalhão de Guardas, o edifício já foi sede de uma chácara e abrigou um seminário e um hospício antes de ser transferido à Polícia Militar. Após ser obrigado pela Justiça a fazer obras para impedir a queda do imóvel, o governo estadual anunciou que o local deverá virar um museu. Até agora, obras externas não começaram.