Imóveis ociosos terão IPTU progressivo no centro de SP

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo tentará mais uma vez colocar em prática a taxação para imóveis ociosos no centro da cidade, o chamado IPTU progressivo. O prefeito Fernando Haddad (PT) deverá publicar decreto regulamentando a medida na semana que vem e notificar inicialmente 200 proprietários para que façam uso das áreas. Uma lei de 2010 que previa a mesma medida não foi posta integralmente em prática.

A atual gestão esclareceu que na época não foram criadas “as condições necessárias para a sua aplicação”. As notificações e a elevação do IPTU poderão levar a processo de desapropriação, caso o proprietário não faça uso do local. A regulamentação da medida foi anunciada nesta sexta-feira, 24, por Haddad.

“A alíquota vai aumentando à medida que o proprietário não dá respostas à ociosidade do equipamento. Não é justo que a função social da propriedade não seja observada”, disse Haddad. Ainda não há um número fechado de proprietários que serão avisados sobre a medida.

O prefeito reforçou que a medida visa a fazer com que os donos de casas e apartamentos se movimentem para usar os locais. “Ofícios serão endereçados aos proprietários para que tomem providências sob pena de terem suas alíquotas majoradas”, disse Haddad.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um período de cinco anos, os donos que não responderem com projetos de uso verão as taxas de IPTU serem elevadas sistematicamente, até que a Prefeitura decida pela desapropriação da área.

Em 2010, a Câmara de São Paulo aprovou e o então prefeito Gilberto Kassab sancionou e regulamentou a Lei 15.234. A legislação previa que imóveis ociosos localizados nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) 2 e 3 seriam sobretaxados em até o limite máximo de 15%. Em setembro de 2011, a Prefeitura chegou a listar 1.053 imóveis na capital paulista nos quais se precisaria comprovar o uso em 60 dias.

Cadastro. Em nota, a Prefeitura destacou que nenhuma obrigação foi criada para os proprietários na época e, por isso, nenhuma providência posterior foi adotada. A administração informou que, em 2013, foi instalado um departamento para reunir informações “completas e seguras” para cadastrar e notificar os imóveis ociosos.

“A nova regulamentação vai justamente efetivar, pela primeira vez, a notificação para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, o que não ocorreu até então”, informou a Prefeitura em nota.