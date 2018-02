Imóveis da Linha 5-Lilás começam a ser demolidos na semana que vem

"Nesse primeiro momento, as pessoas podem não ver os trabalhos, porque agora é a fase de técnicos entrarem nas casas e decidirem a melhor forma de demolir os imóveis para não provocar danos aos que vão ficar em pé."

Fernandes completou que o compromisso do governo estadual é inaugurar pelo menos uma estação até o fim do mandato (Adolfo Pinheiro), em 2014. No entanto, há a possibilidade que outras também possam começar a operar nesse período. "Inaugurar a linha inteira não vai dar, mas mais de uma estação pode ser possível."

O trecho até a Estação Adolfo Pinheiro já está em obras. O restante foi retomado apenas no mês passado, após sete meses paralisado.