Imóveis com defeito do Minha Casa, Minha Vida fazem MPF entrar com ação Por um lado, faltam portas, fiação elétrica, vasos sanitários e pias. Por outro, sobram rachaduras, infiltrações e vazamentos. Foi isso o que beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, encontraram nos imóveis que receberam. Os defeitos levaram o Ministério Público Federal (MPF) a entrar com ação judicial contra a Caixa Econômica Federal (CEF), a prefeitura do município e as construtoras Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda, Castroviejo Construtora Ltda, El Global Construtora Ltda e Construtora Emcasa Ltda.