IML divulga lista das 18 vítimas de acidente em rodovia; veja nomes

O Instituto Médico Legal (IML) do Guarujá, na Baixada Santista, divulgou no início da noite desta quinta-feira, 9, a lista com os nomes dos 18 mortos no acidente na Rodovia Mogi-Bertioga na noite de quarta-feira. Outras 16 pessoas ficaram feridas quando um ônibus que ia de Mogi das Cruzes rumo a São Sebastião tombou na pista.

As vítimas eram estudantes universitários, em sua maioria moradores do litoral norte paulista que faziam faculdade em Mogi. Veja os nomes:

1. Antônio Carlos da Silva

2. Gabriela Silva Oliveira dos Santos

3. Lucas Inácio Alves Pereira

4. Aldo Sousa Carvalho

5. Damião Nunes Braz

6. Maria Wdirlania Macedo de Sousa

7. Daniela Aparecida Mota Dias

8. Daniel de Oliveira Damazio

9. Sônia Pinheiro de Jesus

10. Guilherme Mendonça de Oliveira

11. Janaina Oliveira Pinto

12. Daniel Bertoldo

13. Carolina Marreca Benetti

14. Rafael Santos do Carmo

15. Natália Rodrigues Teixeira

16. Ana Carolina Cruz Veloso

17. Rita de Cássia Alves de Lima

18. Camila dos Santos Alves