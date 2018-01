Imigrantes tem trânsito na descida; Anchieta é melhor opção

O trânsito ainda é intenso em algumas das estradas que levam ao litoral paulista, por volta das 12h15 deste domingo de carnaval. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o tráfego continuava pesado na Mogi-Bertioga, em direção ao litoral. Segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, a Rodovia dos Imigrantes acumulava dois pontos de lentidão: entre os quilômetros 35 e 40 e entre os quilômetros 47 e 51, no trechos de planalto e serra. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega apresentava trechos de congestionamento entre os quilômetros 284 e 292. Entre 11h e 12 horas deste domingo, cerca de 5.500 veículos desceram a serra em direção ao litoral. Desde a 0 hora de quinta, quando teve início a contagem do carnaval, 344 mil veículos viajaram para a Baixada Santista. A Rodovia Castello Branco teve tráfego lento no sentido interior pela manhã. O motorista reduz a velocidade do km 24 até o km 28, na região de Barueri, por causa de um acidente. Segundo a ViaOeste, concessionária que administra a estrada, no sentido oposto, o movimento é normal. Na Anhanguera, o motorista deve redobrar a atenção nos quilômetros 92 (região de Campinas) e 121 (região de Americana), no sentido interior, por causa de obras na pista. Para quem vem à capital, as obras se concentram no km 97, também em Campinas. A informação é da AutoBan. Nas rodovias Bandeirantes, Raposo Tavares e Presidente Dutra, o tráfego é bom nos dois sentidos.