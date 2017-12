Imigrantes tem trânsito lento em São Vicente

Quem volta para São Paulo na manhã deste domingo, 4, enfrenta trânsito lento na Rodovia dos Imigrantes entre os quilômetros 70 e 62, na região de São Vicente. A subida no restante da rodovia segue com tráfego normal. Há previsão de chuvas em todos os prontos do sistema Anchieta-Imigrantes. Já o motorista que passa pela Anchieta encontra trânsito tranqüilo em ambos os sentidos. As rodovias Presidente Dutra, Castello Branco, Ayrton Senna e Fernão Dias e Régis Bitencourt têm tráfego normal em toda a extensão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há registros de acidentes.