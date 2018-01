Imigrantes tem lentidão na saída para o litoral

São Paulo - A maior parte das estradas de São Paulo está com tráfego normal nesse início de tarde do último dia do feriadão de Natal. O sistema Anchieta-Imigrantes é um dos poucos que apresenta lentidão, ainda que em trechos curtos. Na rodovia Imigrantes, a concessionária Ecovias acusa tráfego lento entre os km 56 e km 52 no sentido do Litoral para São Paulo. No sentido para as praias, a melhor opção continua sendo a rodovia Anchieta, com lentidão apenas em um quilômetro (entre km 39 e o km 40). Na descida pela Imigrantes, o congestionamento estende-se por 21 quilômetros (entre o km 32 e o km 53). O motivo, segundo a rede social da concessionária, é o excesso de veículos.

Na Rodovia Bandeirantes, a pista expressa do interior para a capital paulista tem tráfego lento em Campinas, mas por apenas um quilômetro (do km 89 ao km 90). O motivo, segundo o site da concessionária CCR Autoban, é um acidente sem interdição de faixas.

Na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, o tráfego também é lento por apenas um quilômetro (entre o km 83 e o km 84) no sentido Sul. A concessionária da Arteris informa em seu site que o motivo é um acidente.

O motorista que trafega pela rodovia Presidente Dutra encontra lentidão em poucos trechos. Na região de Pindamonhangaba, é preciso desacelerar entre o km 86 e o km 87 na pista rumo a São Paulo. No sentido contrário, a lentidão dura uma distância maior (do km 90 ao km 86). No restante da estrada, o tráfego é normal.

Em outras rodovias, como Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Raposo Tavares e Castello Branco, o fluxo de veículos segue normal, segundo informam as concessionárias em seus sites. (Karla Spotorno - karla.spotorno@estadao.com)