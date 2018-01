Imigrantes tem lentidão na descida ao litoral de SP

O trânsito é bastante intenso na rodovia dos Imigrantes na descida para o litoral de São Paulo, na manhã desta quarta-feira. As rodovias Anchieta, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega também têm tráfego intenso com alguns pontos de congestionamento. A descida demora em média duas horas. Às 7h30, o sistema Anchieta-Imigrantes, que leva à Baixada Santista, registrava 17 e 40 quilômetros de lentidão, respectivamente. Movimento no pedágio da rodovia dos Imigrantes. Crédito: Paulo Pinto/AE O motorista que segue para o litoral norte também encontra dificuldades. As rodovias Tamoios (SP-099), Dr. Manuel Hipólito Rego (Rio-Santos) apresentam morosidade em diversos pontos. A concessionária Ecovias estima que mais de um milhão de veículos devem passar pelo Sistema Anchieta-Imigrantes no feriado de ano novo. A descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes e subida pela pista norte da Imigrantes. Após a virada do ano, na quinta-feira, a concessionária inicia os preparativos para o retorno. A Operação Subida, 2x8, será implantada às 13h, quando a descida passa a ser feita somente pela pista sul da via Anchieta enquanto as duas pistas da rodovia dos Imigrantes e a pista norte da via Anchieta passam a operar no sentido capital. Essa operação será finalizada às 23h. Interior Já quem segue para o interior paulista não encontra nenhum ponto de lentidão. A concessionária NovaDutra espera que o pico de movimento, nas rodovias Fernão Dias, Régis Bittencourt e Dutra, seja das 10h às 14h de hoje. A ViaOeste, que administra as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, recomenda que os motoristas evitem viajar das 10h às 19h no sentido interior. Rodovia dos Bandeirantes Duas das quatro faixas de rolamento da Rodovia dos Bandeirantes na altura do quilômetro 45, sentido interior-capital, já foram liberadas. A pista chegou a ser totalmente interditada por causa de um acidente por volta das 2h de hoje. De acordo com informações da concessionária AutoBan, dois caminhões bateram e um deles pegou fogo. O motorista de um dos veículos morreu no local e o outro não se feriu. A concessionária não divulgou mais informações sobre a vítima e não tem previsões para que a pista seja totalmente liberada. Durante o bloqueio, os motoristas em direção a São Paulo tiveram de usar uma saída na altura do quilômetro 48 para seguirem viagem pela Rodovia Anhangüera.