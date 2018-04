Imigrantes tem congestionamento no sentido litoral neste sábado

SÃO PAULO - O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) registra congestionamento nesta sábado, 7, segundo boletim da concessionária Ecovias.

A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso por excesso de veículos, no sentido litoral, do km 53 ao km 56, na região de túneis, e na chegada a São Vicente do km 62 ao km 67. O trânsito foi normalizado no trecho de planalto, onde o motorista enfrentou mais cedo morosidade do km 28 ao km 32.

A Via Anchieta continua sendo é melhor opção para descida da serra. A rodovia tem lentidão na chegada a Santos, do km 63 ao km 65. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega chegou a registrar fluxo intenso na altura do km 276, mas a situação já foi normalizada.

Na subida da serra, há lentidão do km 56 ao km 47, pela Imigrantes.

A Ecovias estima que o tráfego esteja melhor a partir das 15 horas. No momento, o SAI segue em esquema 7X3 (Operação Descida), com descida pelas pistas sul das duas rodovias, além da pista norte da Anchieta. Para subir, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.