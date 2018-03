Imigrantes tem 32 km de lentidão e acidente fecha parte da Rio-Santos

SÃO PAULO - Por volta das 23 horas desta quinta-feira, 6, o motorista ainda enfrentava 32 km de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral. Há lentidão do km 26 ao 58, entre o trecho de planalto e final dos túneis. Na Via Anchieta, o tráfego também é lento apenas no trecho de serra da pista sul, destinada a veículos pesados, entre o km 52 e km 55.

A pista norte, que opera em direção ao litoral, tem tráfego bom e sem paradas. Na Cônego D. Rangoni, há lentidão no sentido Guarujá do km 270 ao km 268 e no sentido Cubatão, do km 262 ao km 270, sentido Cubatão. A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido Praia Grande, Km 276 e km 285.

O Sistema Anchieta Imigrantes está em operação descida (7x3), com a descida sendo realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é feita apenas pela Imigrantes.

Rio-Santos. Um caminhão carregado com óleo diesel tombou na Rio-Santos por volta das 16h45 desta quinta-feira, 6, no km 156, na praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O motorista do veículo teve ferimentos leves.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), às 23h20 a rodovia estava parcialmente interditada para limpeza. O trânsito flui no esquema pare e siga - quando os veículos trafegam de forma alternada em cada sentido. Ainda não há previsão para liberar a via. O motorista encontra morosidade na região.