Imigrantes registra 19 km de congestionamento no sentido litoral

Excesso de veículos provocava congestionamento de 19 quilômetros no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes, na região de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, por volta das 12h30 deste domingo, 31, segundo a concessionária Ecovias.

O tráfego estava lento na descida da serra, entre o km 28 e km 47. Além disso, uma faixa da direita seguia interditada na altura do km 47, no trecho de serra na cidade de São Vicente, devido a uma ocorrência policial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As rodovias Anchieta e Imigrantes já estão com o esquema de operação descida, 7x3. A descida da serra é feita pela pista norte e sul da Anchieta e sul da Imigrantes. A subida é feita pela pista norte da Imigrantes.

Entre as 11h30 e 12h30, foram registrados 7.700 veículos em direção ao litoral. No sentido contrário, foram 2.820. Desde a 0h de sexta-feira, dia 29, desceram mais de 146 veículos em direção à Baixada Santista.