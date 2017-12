Imigrantes é totalmente liberada após mais de 10 horas

A Rodovia dos Imigrantes foi totalmente liberada por volta das 13 horas desta sexta-feira, 16, depois de ficar interditada por cerca de 10 horas no trecho do Km 14, sentido capital paulista, devido a um acidente. Às 2h30, uma carreta que transportava ácido clorídrico capotou na pista sentido São Paulo e pegou fogo. Foto: Filipe Araújo/AE Carreta pegou fogo e bloqueou totalmente a Rodovia Imigrantes no sentido da capital paulista A última faixa que continuava bloqueada foi liberada às 12h45. No acidente, uma pessoa ficou gravemente ferida. Duas faixas já haviam sido liberadas por volta das 9 horas. Um comboio foi formado para acompanhar os motoristas que passavam pelo local do acidente, segundo informações da Ecovias. Após a liberação das pistas, a descida da serra está sendo feita pela pista sul da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias. Segundo a concessionária Ecovias, o trânsito do Sistema Anchieta-Imigrantes já estava se normalizando por volta das 13 horas.