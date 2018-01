Imigrantes é bloqueada após tombamento de caminhão na Grande SP

SÃO PAULO - O tombamento de um caminhão complica o trânsito na Rodovia dos Imigrantes, na altura do km 23, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira, 23. Por causa do acidente, a pista expressa precisou ser bloqueada e os carros formaram filas de três quilômetros.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra a Imigrantes, o acidente aconteceu por volta das 13h40, no sentido São Paulo, e ninguém ficou ferido. Como reflexo, no entanto, o tráfego ficou represado, no sentido capital, entre os quilômetros 26 e 23.

O motorista que dirige para São Paulo também encontra lentidão do km 49 até o 47. Já no sentido litoral, há três quilômetros de retenção, que vai do km 62 até o km 65.

Às 15h, a pista expressa permanecia interditada no km 23 por causa do tombamento do caminhão. De acordo com a Ecovias, o motorista pode acessar um desvio pelo km 43, que dá acesso à Rodovia Anchieta para subir a serra.