Imigrantes com neblina e acima de 40 km/h: multa

Os motoristas que ultrapassarem 40 km/h quando houver neblina nos trechos de serra no Sistema Anchieta-Imigrantes começam a ser multados hoje. Quando a visibilidade for igual ou menor do que 100 m, luzes vão piscar nas placas com limite de velocidade e os radares passarão a captar quem passar o limite.

A iluminação de segurança já era usada e é acionada pelo Centro de Controle Operacional da Ecovias, concessionária que administra o sistema. As penalidades haviam sido anunciadas há 30 dias - a multa pode ser média, grave ou gravíssima, dependendo da velocidade. O valor da multa começa em R$ 85,13.

Outra mudança é que os veículos pesados serão proibidos de subir a Rodovia dos Imigrantes em períodos de neblina, podendo usar apenas a Anchieta. Os que já estiverem na Imigrantes quando a neblina aumentar terão de se conservar na faixa da direita, sob risco de ser autuados por infração média. Um novo radar, na altura do km 48 da Imigrantes, capta caminhões e ônibus na faixa da esquerda.

As mudanças foram motivadas pelo megaengavetamento de 15 de setembro de 2011, envolvendo 300 veículos. O acidente, causado por forte neblina, matou uma pessoa e feriu 29. A Polícia Rodoviária ainda vai ampliar a fiscalização e também a orientação aos motoristas. Entre outras condutas perigosas, as ultrapassagens, proibidas na neblina, serão fiscalizadas.

Para minimizar o risco de acidentes de grandes proporções, foram instaladas 138 placas educativas, 73 mil sinais reflexivos de solo (olhos de gato) e um novo painel eletrônico na altura do km 49 da Imigrantes. Entre os km 45 e 46 foi colocada iluminação especial de LED. Desde 2011, a velocidade do trecho de serra da Imigrantes (do km 39 ao km 56,3) baixou de 120 km/h para 100 km/h. /ARTUR RODRIGUES