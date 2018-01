Imigrantes árabes abriram primeiras lojas no século 19

No século passado, nos anos 1980, os árabes ganharam companhia de gregos e portugueses. Nos anos 1990, coreanos e chineses também se estabeleceram na área. Ao longo dessas décadas, a rua, que já teve vocação têxtil, consolidou-se como um dos principais centros do comércio popular da capital paulista, com preços acessíveis.

A fama de "barateira" começou na década de 1960, segundo o site guiada25.com.br. Os comerciantes sofriam com as fortes enchentes e, como haviam perdido muitas mercadorias e precisavam reforçar o orçamento para recomeçar, tudo o que sobrava era vendido a preços muito atrativos. Os fregueses passaram a comprar muito para revender em outras partes do País.