Imigrantes abre novo caminho para o litoral

Há 35 anos...

A Rodovia dos Imigrantes, considerada na época a mais moderna do País, foi entregue à população há 35 anos, no dia 28 de junho de 1976, pelo presidente Ernesto Geisel.

"Melhor que as melhores estradas expressas da Europa", escreveu com entusiasmo o repórter do Jornal da Tarde ao testar a nova estrada. De fato, a Imigrantes foi um marco da engenharia. O projeto foi considerado um dos mais avançados do mundo, uma vez que conduzia o traçado da rodovia com túneis e viadutos, com pouquíssimas alterações nas peculiaridades geológicas da Serra do Mar.

"Fiquei impressionado como os técnicos de engenharia conseguiram oferecer a essa estrada de montanha com grandes declives um perfil tão suave e seguro, raramente visto na maioria das estradas em relevos muito menos irregulares", afirmou o repórter.