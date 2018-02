Imagina a volta!

Está explicado por que FHC vinha fazendo musculação escondido do José Serra: o ex-presidente estava se preparando para lançar a candidatura de Aécio Neves à Presidência em 2014!

Viva a Marginal!

O motorista brasileiro, o paulistano em especial, reclama de barriga cheia: um engarrafamento de 200 quilômetros entre Moscou e São Petersburgo completou ontem cinco dias de duração na Rússia, sob temperaturas abaixo de zero.

Fórmula de sucesso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem lê tanto tweet? Não à toa, os internautas estão adorando o Twitter em branco do papa Bento XVI. Sem nenhum post publicado nas primeiras 24 horas no ar, o sumo pontífice atingiu a marca de meio milhão de seguidores no mundo. Se continuar nessa batida, deve ultrapassar a audiência de Marcelo Tas (3,6 milhões de fiéis) antes de sua mensagem de estreia na rede social.

Que papelão!

Com apenas dois anos de vida na internet, já está com os dias contados o primeiro jornal só para tablets do mundo. O The Daily, da gigante americana News Corporation, sai do ar no próximo dia 15. Isso quer dizer o seguinte: a notícia enguiçada sobre o fim dos jornais em edição de papel não tem data para ir adiante!

Napa & espada

Em vez de ficar ameaçando processar Rafinha Bastos, Luciano Huck deveria desafiar logo o humorista que o ofendeu no Facebook para um duelo de nariz. Que vença o maior!

Guarulhos resistiu de pé à invasão do tal "mar negro" que foi se despedir dos jogadores do Corinthians no aeroporto, mas isso não quer dizer que o problema agora é dos japoneses!

Quem conhece tsunami sabe que toda grande onda que vai volta tão imprevisível quanto a situação no saguão de Cumbica a certa altura da madrugada de ontem.

O bando de loucos passou pela área de embarque deixando um rastro de bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, balas de borracha, spray de pimenta, fogos, empurra-empurra, quebra-quebra e a surpreendente marca de nenhum ferido grave no conflito com a polícia.

A Segurança Pública de São Paulo tem, enfim, motivo de comemoração, mas tomara que já esteja se programando para conter o refluxo do Timão após o Mundial de Clubes no Japão.

Cumbica talvez não resista à "festa" no desembarque dos campeões, mas, ainda que o terminal venha abaixo, melhor assim que imaginar o que pode acontecer na Avenida Paulista em caso de um vexame, como o do Internacional de Porto Alegre em 2010, quando os gaúchos não passaram nem sequer pelos africanos na semifinal.

O torcedor não pensa nisso, mas a polícia precisa se preparar para o pior.

Sintoma real

Pelo mal-estar que a gravidez impõe a Kate Middleton, é bem provável que a mulher do príncipe William esteja esperando um menino: tem coisa mais enjoada que alguém com rei na barriga?