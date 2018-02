Imagens revelam toque lusitano O projeto Uma Casa Portuguesa com Certeza quer mostrar o toque lusitano que há em São Paulo. Para participar, fotógrafos profissionais e amadores precisam postar as fotos no Instagram utilizando a hashtag #umacasaportuguesacomcerteza ou #casalusa. Valem imagens colocadas na internet até o dia 30 deste mês.