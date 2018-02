Imagens podem ter contribuído para decisão

O vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB, Ariel de Castro Alves, acrescentou que a gravação comprova um ato violento, requisito previsto no Estatuto da Criança do Adolescente (ECA) para a internação. "E não é uma tentativa de homicídio como outra qualquer. Existe agravante do motivo homofóbico."

O juiz Iassim Issa Ahmed, titular da Vara da Infância e da Juventude de Santo Amaro, também afirmou que a medida pode ter duplo sentido: dar uma resposta à sociedade e mostrar ao jovem que deve reavaliar seus atos. "É um tempo para ele pensar no que fez."