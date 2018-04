Imagens mostram que dona de casa saiu de seu apartamento sozinha, antes da 1h Imagens do circuito interno de câmeras do prédio onde morava a dona de casa Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, de 54 anos, mostram alguns dos últimos momentos da vítima, enquanto ela usava o elevador do condomínio. Geralda foi encontrada morta em uma estrada de Mairiporã, na Grande São Paulo, na madrugada do dia 14, sem a pele do rosto e os olhos.