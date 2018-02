Imagens mostram que calor e falta de ar contribuíram

Pelo menos dez pessoas foram interrogadas pela Delegacia de Polícia do Metrô (Delpom), incluindo o maquinista e o auxiliar que estavam na cabine do primeiro trem a apresentar problemas naquele dia - a composição 309, que aguardava a movimentação de carros à frente. Essa lista inclui ainda o responsável pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Linha 3-Vermelha e passageiros que se sentiram mal no dia do incidente.

Já se apurou como agravante para esse episódio as condições do segundo trem parado na linha, o de número 61. Era um dos modelos recém-comprados, que não têm ventilação natural, só ar-refrigerado. Sem energia, os passageiros ficaram sufocados.

Imagens de segurança desse trem recebidas pela Polícia Civil mostram usuários se abanando antes de decidirem abrir as portas. A necessidade de parar a linha por mais tempo acabou criando um efeito cascata que terminou em uma megapane.