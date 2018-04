Imagens foram usadas para esconder droga

obrigatórias a partir de segunda-feira para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os candidatos poderão fazer essas aulas práticas das 20h às 23h30, todos os dias, com exceção dos domingos e feriados.

As aulas noturnas se tornaram obrigatórias para a obtenção de CNH com a aprovação do Projeto de Lei 12.217, de março deste ano. Segundo o texto, a regra entra em vigor 60 dias após a sanção presidencial, ou seja, na próxima segunda-feira.

Nesta semana, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou que 20% do total de aulas práticas devem ser realizadas à noite - cada Estado deveria definir os horários. Os candidatos à primeira habilitação ou a uma Autorização para Conduzir Ciclomotor - motos de até 50 cilindradas - precisam fazer um total de 20 horas de aulas práticas. Ou seja, quatro horas devem ser no período noturno. No caso de quem vai mudar ou adicionar categoria à CNH, serão necessárias três horas à noite - o total é de 15 horas.

Reação. As autoescolas reagiram aos horários estipulados pelo Detran. "É fora da realidade. Outros Estados, como Santa Catarina, vão estipular que seja das 17h40 às 22 h. Em São Paulo começar as aulas às 20 horas vai provocar problemas, inclusive de segurança", diz o presidente da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto), Magnelson de Souza, que acredita que certamente haverá aumento nos preços, caso os horários sejam mantidos. A categoria vai se reunir na segunda-feira com os diretores do Detran paulista para tentar uma alteração.