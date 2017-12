Imagens de satélite já mostram efeitos da seca Sentido na torneira por parte dos moradores da Grande São Paulo e da região de Campinas, o estrago provocado pela crise de estiagem no Sistema Cantareira pode agora ser visto por qualquer um pela internet. O Google atualizou as imagens de satélite sobre as Represas Jaguari-Jacareí, na região de Bragança Paulista, a cerca de 100 quilômetros da capital. Captadas em abril, as fotografias mostram os braços dos reservatórios que já desapareceram com a seca.