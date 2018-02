Imagens de circuito interno levam à prisão de dois ladrões na zona sul de SP

SÃO PAULO - Imagens de circuito interno de TV de uma casa, invadida por bandidos às 17h30 de quarta-feira, 3, na região de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, possibilitaram a prisão, uma hora depois, de dois dos quatro bandidos responsáveis pelo furto.

Ao chegar à residência na Rua Baquirivu, o proprietário encontrou portões e portas arrombadas e não viu o Honda Fit cinza na garagem. Imediatamente, a vítima assistiu às imagens do circuito interno e percebeu que o grupo havia chegado em um Gol vermelho. Naquele instante o Honda Fit já havia sido abandonado pelos bandidos.

Já ciente do furto, um parente do dono da casa invadida cruzou com o mesmo veículo, ocupado por quatro pessoas, e ligou para a Polícia Militar, indicando as ruas pelas quais os suspeitos trafegavam. O grupo então foi parado por policiais da 3ª Companhia do 22º Batalhão na Rua Faure Rosa, na mesma região.

Dos quatro ocupantes do Gol, dois foram reconhecidos através das imagens gravadas, são eles: Francinildo Tenório Cavalcante, de 28 anos, que já possui passagem por roubo, a chamada saidinha de banco, e um menor, de 17 anos. Os outros dois, como não foram reconhecidos pela vítima, entraram apenas como testemunha no boletim de ocorrência registrado no 97º Distrito Policial, de Americanópolis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram recuperados da casa duas TVs de plasma, um notebook, um videogame PlayStation, um celular e uma mochila. Joias e relógios levados do interior da residência não foram encontrados com os dois ladrões, que não portavam armas.