Imagem mostra invasor do prédio de Lula A Polícia Civil conseguiu a foto de um dos assaltantes que invadiram o prédio onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem apartamento, em São Bernardo do Campo, no ABC, na manhã de quarta-feira. Os ladrões roubaram R$ 8 mil do funcionário público Valdeci da Rocha, de 44 anos, morador do 9.º andar. A quadrilha continua foragida. O delegado titular do 1.º DP de São Bernardo, Victor Lutti, responsável pela apuração do caso, disse que um investigador de sua equipe fez a foto das imagens gravadas pelo sistema de vigilância.