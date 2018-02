Imagem de ''N. Sa. do Crack'' é destruída em SP Chamar a atenção das autoridades para o crack. Esse era o intuito do fotógrafo e artista visual Zarella Neto, de 33 anos, que colocou na sexta-feira uma imagem da Virgem Maria com o nome de "Nossa Senhora do Crack" na cracolândia, centro de São Paulo. Mas o ato resultou em vandalismo, na manhã de ontem, quando um grupo de viciados quebrou a imagem. "Esse cara zombou de Deus e de nós", disse o usuário e morador do local Germano Gerson, de 38 anos.