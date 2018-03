Iluminação será o alvo de nova fase do Cidade Limpa

A Prefeitura de São Paulo pretende implementar uma segunda fase do programa Cidade Limpa, enquadrando a iluminação noturna de prédios privados de uso comercial, que terão uma potência máxima permitida para as luzes de suas fachadas.

"Queremos definir padrão, cor e parâmetro máximo de luminosidade", afirma a arquiteta Regina Monteiro, diretora de Paisagem Urbana da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb). Quando o projeto estiver pronto, segundo ela, o texto será enviado à Câmara Municipal.

A medida foi a maneira encontrada pela administração para coibir abusos que passaram a ocorrer depois que a Lei Cidade Limpa baniu anúncios da paisagem urbana. Para chamar a atenção dos consumidores para o negócio durante a noite, comerciantes começaram a iluminar as fachadas de forma exagerada.

"A valorização do edifício, que deveria vir em primeiro lugar, ficou em segundo plano em detrimento à do negócio", afirma a diretora de paisagem. "Não há uma lei que proíba, mas já imaginou se todo mundo resolver colocar luz de néon na porta do estabelecimento?", questiona.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Análise. Um desses casos já está em análise na Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão ligado à Emurb que julga infrações e exceções à Cidade Limpa. Trata-se de uma loja de cosméticos na Liberdade, onde o proprietário envidraçou toda a fachada e instalou uma iluminação interna potente.

A partir desse caso emblemático, segundo a arquiteta, a administração passou a repensar que tipo de iluminação noturna a Prefeitura quer para a cidade. "O que não pode mais é cada um acender quanto quiser. Desse jeito, um vai querer chamar mais a atenção do que outro e a cidade chegará a um ponto em que haverá poluição noturna de luzes."

Outro exemplo é do Jockey Club, segundo ela, depois que imensos cartazes de anúncios foram retirados dos muros da Marginal do Pinheiros após a Cidade Limpa. "O que se sobressaiu foi uma iluminação muito forte para aquele local", diz.

No ano passado, a Emurb mapeou quantos prédios na Avenida Paulista, na região central, que usam esse tipo de artifício por causa dos negócios. "Apenas 20% deles usam as luzes para iluminar e valorizar as formas dos edifícios", diz a diretora.

Regina Monteiro lembra que muitos países, como França e Espanha, já definiram o tipo de iluminação noturna que pode ser utilizada pela iniciativa privada na paisagem pública. "Um planejamento de iluminação valoriza a cidade à noite", afirma.

PARA ENTENDER

1.

O que vai mudar na iluminação externa?

A Emurb vai propor regras para a iluminação dos edifícios, que deverá valorizar a fachada

2.

Por que a Prefeitura vai estabelecer as regras?

A decisão foi tomada, diz a administração, após prédios comerciais começarem a usar iluminação de uma forma que valorize os produtos e não as fachadas