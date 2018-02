Iluminação falha e poucos policiais facilitam ataques A ação dos ladrões na Marginal do Pinheiros é facilitada por duas situações: a fraca iluminação da via e a pequena quantidade de policiais na região. Na noite de ontem, a reportagem monitorou a frequência com que as rondas eram realizadas entre as Pontes Cidade Jardim e Octavio Frias de Oliveira, onde o índice de assaltos é maior. Das 18h37 às 19h37, duas motocicletas da Polícia Militar eram vistas a cada 20 minutos.