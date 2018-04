Ilhabela restringe horários de visita à Praia de Castelhanos, no litoral de SP

SÃO SEBASTIÃO - A Praia dos Castelhanos, uma das mais procuradas de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, teve o horário de acesso restringido pelo Parque Estadual de Ilhabela. Turistas que pretendem conhecer o lugar somente poderão pegar a estrada de terra, de 28 quilômetros, entre as 8h e as 14h, segundo a prefeitura. O retorno ficou restrito ao horário das 15h às 18h.

A administração afirma que a medida foi tomada por causa do intenso tráfego de veículos de turistas e jipeiros, que levam passageiros de transatlânticos à praia. A estrada é estreita e não comporta mão dupla. A velocidade máxima agora é de 30 km/h.

A prefeitura também alega que a restrição de horários tem por objetivo proteger a unidade de conservação. Em situações de má condição do tempo, por exemplo, fica proibido o trânsito de veículos sem tração nas quatro rodas e sem pneus apropriados à circulação em terreno acidentado e leitos sem pavimentação.

No caso de comboios de carros "off-road", os interessados devem pedir autorização com antecedência de 15 dias à administração do parque. Já as modalidades de "rally" ou "cross" não serão permitidas. Prestação de serviços aos usuários com utilização de máquinas ou manutenção só poderá ser efetuada mediante autorização.