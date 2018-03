Ilhabela barra transatlântico Os passageiros do navio "MSC Sinfonia", que esperavam hoje visitar Ilhabela, no litoral norte, terão de se contentar com outro destino. A prefeitura não permitiu que o cruzeiro aportasse na cidade, por causa da superlotação. Ilhabela receberá outros três navios - juntos, os quatro transatlânticos têm capacidade para 11.315 passageiros e 2.411 tripulantes.