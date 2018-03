Igreja tem ritos próprios, mas é fiel ao Vaticano A Igreja Maronita é uma das 26 igrejas particulares sui juris - que têm ritos próprios, mas reconhecem a autoridade do papa como chefe supremo. A religião é mais tradicional no Líbano. O nome é derivado de São Maron, que teria vivido no século 5º no norte da Síria e seria responsável pela conversão de fiéis à fé cristã. A igreja possui sacramentos similares aos do catolicismo: batismo, primeira comunhão, crisma e casamento.