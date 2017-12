Igreja Renascer divulga lista das vítimas do desabamento

A assessoria de imprensa da Igreja Evangélica Renascer em Cristo divulgou às 18h54 desta segunda-feira, 19, uma nova atualização dos nomes e o estado de saúde das vítimas do desabamento no templo da Avenida Lins de Vasconcelos, ocorrido na tarde de domingo. A igreja informa que são 106 os feridos e pede para desconsiderar as listas anteriores onde esse número chegou a ser totalizado em 113. A lista atualizada dá conta de que nove pessoas morreram, sendo que uma delas ainda não havia sido identificada. Dos 106 feridos, 79 tiveram alta, 17 continuavam em observação, oito estavam em estado considerado grave e dois tiveram que passar por cirurgia. A assessoria ressalta que podem haver erros de nomes e de grafia. Confira a lista: Hospital das Clínicas Cilene Aparecida Koga Cristina Rodrigues dos Santos Fabio Jodas - ESTADO GRAVE Ivani Delamares Lima - ALTA Jade Milene de Queroz Ferreira - ALTA Olga Doloso Silva - ALTA Hospital Ipiranga Alex Issa Junior - ALTA Cilene Galvão dos Santos - ALTA Daniele Carvalho - ALTA Elaine Cristina Dias Gomes - ALTA Ludmila Betta Rocha - ALTA Nadia Lucia de Souza - ALTA Nelise (Nilce) Aprima - ALTA Osmar Inocencia da Silva - ALTA Sirlene Galvão dos Santos - ALTA Solange Aparecida Costa - ALTA Vivian Maria dos Santos - ALTA Viviane Meire dos Santos - ALTA Hospital Vergueiro Angelina de O. Silva - ALTA Carmelito Leonardo - ALTA Evelise Del Corso - ESTADO GRAVE (será transferida de hospital) Gilmar P. da Silva - ESTADO GRAVE Giselma Maria Nascimento - ALTA Hermínia B. dos Santos - ALTA Indayane O. de Freitas Joselma Maria Nascimento - ALTA Maria Aparecida Costa - ALTA Marta Gomes - ALTA Otilia Batista Olga Bernardes - ALTA Ruth F. da Silva - ALTA Geneire Ferreira - ESTADO GRAVE Priscila Paiva - ALTA Divania Souza - ALTA Hospital Cruz Azul Adriana Cristina de Oliveira dos Santos - ALTA Aguinaldo do Espírito Santo Diniz - ALTA Alcyr Fernando Gomes de Azevedo - ALTA Ana Paula de Oliveira - ALTA Antonio Carlos Costa de Oliveira Junior - ALTA Caique Eleotério - ALTA Cássia Dias Novakoski - ALTA Cécia da Hora Alexandrino da Silva - ALTA Cláudia Mara Oshiro - ALTA Dalva Haremi Fukusig - ALTA Débora Lúcia Pereira Felipe Mituyama - ALTA Francisco Cipriano - ALTA Heitor Oliveira Santos Jemina Rodrigues Custodio - ALTA Luciana Cristina Prudente de Lima - ALTA Maria Josefa da Anunciação Mary Selma Valdambrini dos Santos - ALTA Melquior Custódio Júnior - ESTADO GRAVE Michelle George Barrak - ALTA Regina Barbosa de Melo Gutierrez - ALTA Renata Ferreira Merussi - ALTA Robert Juliano Rodrigues Custódio - ALTA Rosimeire Maria da Anunciação Sara - ALTA Solange Cristina Eleutério Cipriano - ALTA Tatiana Cipriano da Silva - ALTA Thais Alberta Lorena Santana - ALTA Valter Candido Silva - ALTA Vanda Divina - ALTA Debora Lucia Pereira Noemi de Melo Alexandre - (transferida para São Camilo) Hospital São Paulo Adriana Eleuterio - ESTADO GRAVE Gustavo Gugla Santana - ALTA Bruna Aparecida Prestes - ALTA Maria Sonia Nunes - CIRURGIA Douglas Luis da Mata - ALTA Giovano Guedes Santos Jose de Cavalcante Souza Neto ALTA Marta Bispo Santos Vilela - ALTA Oscar Akira Tado - ALTA Rebeca Martins da Silva - ESTADO GRAVE Estefanie Banove de Sá - ESTADO MUITO GRAVE Lidiane Lopes Maia - ALTA Hospital Dom Antonio Alvarenga Raimunda Sampaio Carvalho - ALTA Francisca Cavalcante Hospital Saboia Elisete Guedes Papalargo - ALTA Roseli Aparecida do Prado - ALTA Hospital Bandeirantes Erica Mello - ALTA Hospital Santa Helena Guilherme Scheidt - ALTA Hospital da Glória Gabriel Monteiro da Silva Neto - ALTA Hospital São Camilo SUS Elizete Melo Mendonca - ALTA Kaiky Goncalves da Silva - ALTA Kauanny Brilhante Mendes Porto - ALTA Kaue Goncalves da Silva - ALTA Lucimar Rosana Paparrazo - ALTA Marines Beijar Veneroso Russo Monica Damasceno Bezerra - ALTA Pryscila Lindseyk Goncalves - ALTA Rodrigo Aguiar - ALTA Sheila Rosana de Lima - ALTA Tauany Julia Ferreira Silva - ALTA Santa Casa Benezinha Paula Santos - ALTA Eduardo Alonso Gutierrez - ALTA Regina Barbosa Melo Gutemberg Renize Nil - ALTA Hospital São Luis Andrea de Arruda Beltrão - ALTA Etiene Barraqui - ALTA Hospital Vila Alpina Adenilson Borges de Barros Hospital Alvorada Gabriel Romão da Silva - CIRURGIA (transferido do Hospital São Paulo) Atendimento no local Marisalva Santana Souza Costa Sandra Regina Roque Vítimas identificadas pelo IML Acir Alves da Silva, de 60 anos Dalva Ferreira de Oliveira, de 80 Anos Gabriela Lacerda, de 15 anos Maria Amelia de Almeida, de 60 anos Maria Erlisa , de 48 anos Maria Lourdes da Silva, de 50 anos Silvia Gomes Moreira, de 50 anos Luiza Silva Tomiu, de 62 anos Atualizado às 19h34